Попавший в ДТП под Владимиром автобус ехал в объезд поста ДПС

Автобус, попавший в ДТП на железнодорожном переезде во Владимирской области, изменил маршрут, чтобы избежать поста ДПС. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

В автобусе, ехавшим из подмосковного Егорьевска в Казахстан, находились 58 человек. По данным МИД Казахстана, в салоне были два водителя — граждане этой страны и 55 граждан Узбекистана.

При аварии погибли 16 человек, в том числе водитель, управлявший автобусом.

«По предварительной информации, транспортному средству было запрещено перевозить пассажиров, и он выбирал маршрут объезда», — рассказал собеседник «Интерфакса».

В столичном управлении на транспорте Следственного комитета России агентству рассказали, что среди причин происшествия рассматриваются нарушения правил как со стороны работников железной дороги, так и водителем автобуса, а также другие версии ЧП.