В подмосковном Троицке построят крупнейший в регионе мусорный полигон

Московские власти одобрили строительство мусорного полигона вблизи Троицка (входит в состав Москвы, расположен в 20 км от МКАД). Об этом РБК сообщил представитель столичного департамента ЖКХ и благоустройства.

По его словам, полигон будет самым большим в московском регионе по количеству принимаемых отходов.

Полигон под названием «Малинки» откроется в начале 2018 года. Он расположен на месте законсервированной в прошлом году свалки — вблизи пересечения Калужского шоссе и Малого бетонного кольца (автодорога А107).

Помимо Троицка в 4 км от свалки находится деревня Чириково, а на другой стороне А107 расположены несколько коттеджных поселков и садоводческих товариществ.

В «Малинках» помимо самой свалки будут находиться сортировочный цех и административные здания. Площадь полигона составит около 67 га, которые вместят до 6,5 млн тонн мусора.