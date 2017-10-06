Мутация всего в одном гене дает волнистым попугайчикам синее оперение

Сейчас волнистые попугайчики (Melopsittacus undulatus) с синим оперением нередко встречаются в домах любителей птиц. Однако в природе такой цвет у них редок, обычно их перья имеют желто-зеленую окраску. Исследователи установили, что для появления синего окраса оказалось достаточным всего лишь одного небольшого изменения ДНК.

Зеленый цвет перья попугайчиков получают благодаря особому желтому пигменту пситтакофульвину в сочетании с синим оттенком света, преломленного в крошечных структурах на перьях птицы. После секвенирования ДНК 234 волнистых попугайчиков, 105 из которых были синими, исследователи обнаружили, что у птиц с синими перьями есть одна мутация в гене, ответственном за выработку пситтакофульвина.

Итоги работы опубликованы в журнале Cell.