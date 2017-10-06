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06 октября 2017, 16:12
биология насекомые США

Американских метеорологов удивили бабочки репейницы

Репейница
Репейница
Pixabay

Крупная стая мигрирующих бабочек была замечена во вторник метеорологами из США в Денвере. Протяженность ее составила не менее 110 километров.

Стаю заметили благодаря радиолокатору Национальной службы погоды США. Увидев изображение на экране, метеоролог Пол Шлеттер (Paul Schlatter) сначала подумал, что над Денвером летит стая перелетных птиц. Но она двигалась не на юг, что было бы обычно для октября, а на запад в соответствии с направлением ветра. Шлеттер попросил консультации у орнитологов в социальных сетях и на следующий день получил ответ, что это точно не была стая птиц, но в тот день в районе Денвера многие заметили летящих бабочек. Радиолокационные станции на Среднем Западе США периодически засекают стаи мигрирующих бабочек, но для штата Колорадо, по словам Пола Шлеттера, это первый случай.

Мигрирующие бабочки представляют собой репейниц (Vanessa cardui). Это очень широко распространенный вид, встречающийся в Европе, Азии, Северной Америке, Африке и даже в некоторых районах Австралии. Миграции репейниц были давно известны в Старом Свете. Сначала биологи узнали, что эти бабочки, выводясь весной в Северной Африке, летят в Европу. Они движутся стаями и преодолевают за день до 500 километров, используя попутные ветры. В Европе за лето выводится новое поколение бабочек. Долгое время ученые не знали, возвращаются ли эти бабочки осенью в Африку, где появились на свет их родители.

National Weather Service

В 2012 году группа радарной энтомологии британского центра сельскохозяйственных исследований Rothamsted Research подтвердила, что осенняя миграция действительно существует. Только на юг бабочки летят на большей высоте, поэтому их редко удается наблюдать. Аналогичные миграции проходят и в Северной Америке. Эксперименты показывают, что выращенные в лабораторных условиях бабочки все равно способны находить направление на юг для осеннего перелета. Зато, когда они лишены возможность видеть солнце в небе, бабочки теряют способность к ориентации.

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