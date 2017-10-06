СМИ назвали срок объявления Путиным начала предвыборной кампании

Президент РФ Владимир Путин не хочет спешить с началом своей предвыборной кампании и может объявить о ней на большой пресс-конференции, посвященной посланию к парламенту. Об этом «Дождю» рассказали источники из Кремля и Совета безопасности России.

По закону избирательная кампания должна стартовать с 7 по 17 декабря, за 90-110 дней до выборов. Скорее всего, российский лидер сообщит о ее начале в этот промежуток времени. Еще один источник «Дождя» считает, что официальный старт состоится в ноябре-декабре.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никто не знает, когда президент сделает соответствующее заявление.

В начале октября Владимир Путин заявил, что не только не решил, против кого будет баллотироваться, но и будет ли баллотироваться вообще.

В сентябре инсайдер рассказал, что несколько министерств и ведомств готовят пакеты реформ для предвыборной программы реформ Владимира Путина.