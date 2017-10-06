В Каталонии обнародованы результаты референдума о независимости
Правительство Каталонии обнародовало окончательные результаты референдума 1 октября о независимости региона от Испании, сообщает La Vanguardia.
При явке в 43,03% за независимость региона проголосовали 90,18% избирателей, против высказались 7,83%.
Всего в голосовании приняли участие почти 2,3 млн человек.
Голосование проходило по-разному: в нескольких регионах Каталонии испанская полиция жестоко разгоняла сторонников референдума, изымала урны и бюллетени, закрывала участки для голосования. В столкновениях с полицией пострадали около 900 человек.
В других местах голосование прошло мирно.
В Испании его не признали.
Ожидается, что 9 октября пройдет заседание парламента Каталонии, на котором будет объявлено о выходе автономной области из состава Испании.