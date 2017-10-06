Источник анонсировал завершение ротации губернаторов двумя-тремя отставками

Череда отставок губернаторов завершится к середине следующей недели, ожидается смена еще двух-трех глав регионов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

«Процесс ротации в губернаторском корпусе вступил в завершающую фазу. К середине следующей недели сменится еще два-три главы региона», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник, близкий к партии «Единая Россия», сообщил агентству, что губернатор Псковской области Андрей Турчак уйдет со своего поста и возглавит генсовет «Единой России».

За последние пару недель в России сменились руководители семи регионов. Ушли в отставку губернаторы Самарской области Николай Меркушкин, Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, Красноярского края Виктор Толоконский, Приморского края Владимир Миклушевский, Орловской области Вадим Потомский, Новосибирской области Владимир Городецкий.