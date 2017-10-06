В Роскомнадзоре создан департамент по блокировке VPN и анонимайзеров

В госкомпании «Главный радиочастотный центр», подведомственной Роскомнадзору, создан департамент, который будет специализироваться на блокировке анонимайзеров и VPN-сервисов. Об этом «Известиям» сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

В конце июля был принят закон 276-ФЗ, согласно которому Роскомнадзор должен выявлять и добиваться блокировки ресурсов (анонимайзеров, VPN-сервисов и других), с помощью которых россияне могут попасть на страницы, заблокированные в РФ.

По словам Жарова, его ведомство готовится к вступлению в силу норм этого закона, согласно которым анонимайзеры и VPN-сервисы обязаны фильтровать трафик и не давать пользователям доступ к заблокированным в России сайтам.