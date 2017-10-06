Cуд признал открытые данные открытыми

Московский арбитражный суд отклонил иск социальной сети «ВКонтакте» к резиденту Фонда «Сколково» компании Double Data и Национальному бюро кредитных историй (НБКИ). «ВКонтакте» требовала обязать ответчиков прекратить использование открытых данных пользователей для продажи своих услуг и выплатить символическую компенсацию — по одному рублю. Однако суд полностью отклонил все требования социальной сети и не стал запрещать использование открытых персональных данных пользователей «ВКонтакте» для оценки их кредитоспособности.

Судебную защиту компании осуществляла команда юристов Центра интеллектуальной собственности «Сколково». «Это очень важное для всего российского интернета решение – суд поддержал курс на свободу обмена информацией, – комментирует решение суда Антон Пушков, управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности «Сколково». – Если крупные агрегаторы монополизируют информацию, которая фактически им не принадлежит, это сделает невозможным развитие многие высокотехнологичных стартапов».

«Эта первая победа в суде – прецедент в российской истории больших данных, который ляжет в основу строящейся Цифровой Экономики, – считает Максим Гинжук, Генеральный директор Double Data. – Всего 2 месяца назад прошло аналогичное судебное разбирательство в США, где hiQ Labs выиграл у LinkedIn, отстояв право стартапов использовать публичные данные социальных сетей и не позволив монополизировать рынок крупным игрокам».

Согласно иску, НБКИ предлагало кредитным организациям сервисы на основе технологий, разработанных Double Data, которые позволяют оценить кредитоспособность заемщиков. По данным истца, Double Data извлекает из базы данных соцсети, в которой более 400 млн профилей, фамилии, имена, сведения о месте работы и учебы, анкеты друзей, информацию о месте рождения и регионе проживания, фото, а также сведения о частоте посещений страницы и типе устройства. При этом ни «ВКонтакте», ни ее пользователи не давали разрешения на извлечение таких материалов и их коммерческое использование.

Компания Double Data (ООО «Дабл») осуществляет свою деятельность с 2012 года. Решения компании с собственными алгоритмами для поиска, хранения и интеллектуального анализа больших объемов данных направлены на снижение просроченной задолженности и выявление мошенничества в розничном кредитовании за счет использования новейших технологий и встраивания их в существующие банковские бизнес-процессы.

«Фактически Double Data – это поисковая система, заточенная под задачи бизнеса, – объясняет принцип разработки генеральный директор Double Data. – Мы рады, что суд разобрался в реалиях современных технологий и принял взвешенное решение, иначе под вопросом оказалась бы законность работы Google и «Яндекс» в России. Процесс длился 8 месяцев. Сторона истца так и не смогла доказать наличие каких-либо нарушений».

Максим Гинжук также выразил благодарность Фонду «Сколково», ФРИИ, стартап-сообществу, клиентам и партнерам, которые поддерживают компанию: «Вместе мы отстаиваем право использовать открытые данные в России».