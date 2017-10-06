Представитель испанских властей извинился за действия полиции в Каталонии

Представитель испанского правительства в Каталонии Энрике Милло принес извинения за действия полиции, разгонявшей сторонников референдума о независимости региона, пишет El Mundo.

По данным властей Каталонии, в ходе столкновений с испанской полицией 1 октября пострадали около 900 человек.

«Я знаю, — заявил Милло, — что есть те, кого избили, некоторые попали в больницу. Всё, что я могу сделать, — это извиниться от имени офицеров полиции».

При этом вину за действия стражей порядка он возложил на каталонские власти, которые провели референдум, несмотря на запрет Испании.

По последним данным, при явке при явке 43,03% за независимость Каталонии высказались 90,18% избирателей.