Учителем года стал преподаватель истории из Петербурга

Победителем всероссийского конкурса «Учитель года России — 2017» стал преподаватель истории, права и обществознания Илья Демаков, пишет «Учительская газета».

Демаков работает в гимназии №116 Приморского района Санкт-Петербурга.

Учителю года 30 лет. Помимо основной работы Демаков руководит волонтерскими отрядами, школьной театральной студией на немецком языке (также он владеет английским и испанским) и кружком любителей творчества Джона Толкина.

Победителю достался приз конкурса — Большой хрустальный пеликан, также на год он стал общественным советником министра образования России.