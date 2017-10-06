СК уточнил данные по погибшим в ДТП во Владимирской области

В результате столкновения пассажирского автобуса с поездом в районе станции Покровка в Петушинском районе Владимирской области, по предварительным данным, погибли 16 человек. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, ночью столкнулся с поездом на переезде.

По данным следователей, остальные пассажиры, в том числе несовершеннолетние, с различными травмами были доставлены в больницы.

Возбуждено дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.