06 октября 2017, 10:56
СК уточнил данные по погибшим в ДТП во Владимирской области
В результате столкновения пассажирского автобуса с поездом в районе станции Покровка в Петушинском районе Владимирской области, по предварительным данным, погибли 16 человек. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, ночью столкнулся с поездом на переезде.
По данным следователей, остальные пассажиры, в том числе несовершеннолетние, с различными травмами были доставлены в больницы.
Возбуждено дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
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