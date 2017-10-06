Лавров отказался обсуждать слухи об отмене сделки между Ираном и США

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал гаданием информацию СМИ о намерении президента США Дональда Трампа на следующей неделе отказаться от ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает RT.

Он признал, что от Белого дома на этот счет поступали определенные сигналы, но отказался комментировать слухи. Лавров также сообщил, что Россия считает соглашение по иранской ядерной программе одним из важнейших достижений мирового сообщества.

6 октября после совещания с военными чиновниками Дональд Трамп заявил прессе, что это «затишье перед бурей». Как пишет Politico, на вопрос журналистов что он имел в виду, Трамп ответил: «Узнаете!». Какие именно вопросы обсуждались на заседании, изданию точно неизвестно, но в кулуарах поговаривают о заинтересованности Трампа в разрыве ядерной сделки с Ираном.

Ранее агентство Reuters сообщало, что американский президент обвинял Иран в нарушении «духа» соглашения, и утверждал, что США не могут допустить получения ядерного оружия этой страной.

5 октября The Washington Post со ссылкой на собственный источник писала, что в Белом доме хотят аннулировать ядерный договор с Ираном, так как он не отвечает национальным интересам.