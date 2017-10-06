Роскомнадзор пообещал «рассказать страшную правду» в Telegram

Роскомнадзор опубликовал обращение к пользователям мессенджера Telegram. В твиттере ведомства появилось видео, в котором использованы мемы и фрагменты интервью с детьми.

«Скоро во всех телеграм-каналах страны вы узнаете от детей страшную правду», — гласят заголовки в ролике.

Раскрыть «страшную правду» Роскомнадзор намерен 9 октября.

Мы знаем, что кому-то это не понравится. Поэтому будет лучше, если вы узнаете об этом от детей. pic.twitter.com/rQePYnn6JT — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 6 октября 2017 г.

В конце сентября глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что Telegram в России могут заблокировать за отказ сотрудничать с ФСБ.

«В конечном итоге блокировка Telegram, конечно, возможна. Те компании, которые не будут сотрудничать, они, с точки зрения исполнения закона, подпадут под блокировку», — сказал министр.