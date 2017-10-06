06 октября 2017, 17:02
Васильев отправил в отставку правительство Дагестана
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев 6 октября отправил в отставку правительство республики, администрацию главы и правительство региона. Об этом пишет ТАСС.
До формирования нового кабмина все чиновники будут исполнять свои обязанности.
3 октября президент РФ Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова и назначил на его место вице-спикера Госдумы и председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимира Васильева.
5 октября Васильев был представлен правительству и парламенту Дагестана полпредом президента в Северо-Кавказском округе Олегом Белавенцевым. В своем первом выступлении Васильев пообещал предоставить возможность « исполнять обязанности всем, кто сейчас работает, и далее смотреть по делам».
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