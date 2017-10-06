В Малайзии и Саудовской Аравии арестованы самолеты «Вим-Авиа»

В Малайзии и Саудовской Аравии арестованы самолеты российской компании «Вим-Авиа». Об этом ТАСС сообщил представитель Росавиации Сергей Извольский.

Он добавил также, что «Вим-Авиа» «не располагает средствами для оплаты проживания своих пилотов и бортпроводников в гостиницах».

«Самолеты авиаперевозчика, находящиеся в этих странах, арестованы по требованию лизинговых компаний», — отметил Извольский.

«Вим-Авиа» переживает кризис, в правительстве ищут покупателя на авиакомпанию, но также готовы к ее банкротству.