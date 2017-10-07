Глава Киргизии назвал погибшего в ДТП вице-премьера своим преемником

В Киргизии возбуждено уголовное дело по факту автомобильной аварии, жертвой которой стал вице-премьер страны Темир Джумакадыров, передает «Радио Азаттык» со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Бакыта Сейитова.

По его словам, в настоящее время назначены и уже начали проводиться «все необходимые экспертизы», а на месте ДТП работает «специальная оперативно-следственная группа МВД». Водитель груженого зерном КамАЗа, при столкновении с которым разбился легковой автомобиль вице-премьера, дает показания.

Сейитов уточнил, что уголовное дело заведено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 281 УК КР).

ДТП произошло накануне ночью на автотрассе, которая ведет из Бишкека в Балту через Кару. Автомобиль, в котором находился Джумакадыров, на полной скорости врезался в грузовик с прицепом. При столкновении погибли также помощник вице-премьера и водитель.

Помимо указанного поста Джумакадыров возглавлял Республиканский штаб по проведению президентских выборов. Именно в этом качестве он ехал в город Талас, где намеревался проверить готовность избирательных участков к голосованию.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев уже выразил соболезнования в связи с гибелью Джумакадырова, назвав его «человеком, которого в будущем видел одним из руководителей страны».