Названа причина ДТП с грузовиком и автобусом в Забайкалье

На 145-м километре трассы Чита — Хабаровск в Карымском районе Забайкальского края рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

В салоне автобуса находились 25 человек, включая 11 несовершеннолетнх, 14 пассажиров получили ранения. Погиб водитель грузовика – мужчина 1991 года рождения.

«В настоящее время водитель и все пассажиры автобуса доставлены в больницу города Читы, где проходят обследование», — сообщили в СУ СКР.

По предварительным данным, обнародованным пресс-службой следственного ведомства, виновником аварии стал водитель грузовика, который потерял управление и выехал на встречную полосу, где лоб-в-лоб столкнулся с автобусом. Эту информацию передал следователям водитель автобуса. По его словам, у него не было шансов избежать столкновения.

Версия, изложенная водителем автобуса, будет подвергнута проверке. Кроме того, доследственная проверка проводится в целом по факту ДТП, и по ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.