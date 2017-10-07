Пентагон передал Кабулу два вертолета взамен российских

Соединенные Штаты отправили в Афганистан два вертолета американского производства Black Hawk, которые должны поступить на вооружение афганских сил обороны.

Церемония передачи воздушных машин состоялась сегодня в аэропорту афганского города Кандагара при участии президента страны Ашрафа Гани и командующего американским военным контингентом в Афганистане генерала Джона Николсона, передает телеканал TOLO.

В общей сложности в рамках программы поддержки афганской армии США обязались передать Кабулу 150 вертолетов, первую партию поставили в сентябре, нынешняя пара Black Hawk стала второй поставкой.

В Пентагоне рассчитывают, что американские вертолеты постепенно вытеснят из парка ВВС Афганистана активно используемые военной авиацией страны российские воздушные машины Ми-17 и Ми-35.

Кроме того, речь идет о возможности выделить на формирование вертолетного парка афганских сил обороны 6-7 млрд долларов, и Гани ранее заявлял, что программа по замене российских вертолетов американскими предусматривает дальнейшее увеличение объема финансовой поддержки.