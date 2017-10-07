Кадыров признался в «сыновьем» отношении к Путину

Чеченский лидер Рамзан Кадыров поздравил президента РФ Владимира Путина с 65-летием через свой аккаунт в Instagram.

В числе заслуг главы государства он особо отметил «борьбу с терроризмом на дальних подступах» и восстановление Чечни, которая «при твердой поддержке Владимира Владимировича не только восстановлена, но и превращена в цветущий и красивейший уголок Земли», став «единственной в мире территорией, где полностью побежден и с корнями выкорчеван терроризм».

В поздравлении Кадырова упоминаются попытки Запада «подорвать экономику, военную мощь, политическую стабильность России», в ответ на которые Путин «дает ясно понять, что этим мечтам проклятых друзей не суждено никогда сбыться».

Россию чеченский лидер называет «Великой страной и могущественной империей, нравится это кому-то или нет». Во вступлении к своему поздравлению юбиляру Кадыров решил, по его собственным словам, напомнить о том, в каком состоянии страна досталась нынешнему президенту.

«Тяжелые последствия развала СССР, разрушенная и разворованная экономика, обескровленная армия, голодающий народ, пустые прилавки, свирепствующая преступность, полчища международных террористов. Страну унизили и оскорбили. Враги России решили не останавливаться на уничтожении СССР, а разделить наше Отечество на лоскутки, превратить Великую Державу в сырьевой придаток Запада», – описал глава Чечни состояние РФ в конце 1990-х годов.

По его словам, особая заслуга Владимира Путина – в том, что он, в отличие от своих смирившихся с провалом страны предшественников, не пошел на попятный и сумел вернуть ей былую славу.

В Telegram-аккаунте Кадырова опубликован другой текст в честь 65-летия Путина – со ссылкой на сирийских военных, которые также поздравили президента с днем рождения, и безымянных авторов граффити с Путиным, появившихся на улицах Барселоны.

«Пока некоторые лидеры зарубежных стран принимают решения о вводе санкций по отношению к России, британские дизайнеры «Матчлесс Лондон» выпустили куртку в честь супергероя Путина», – поведал чеченский лидер, истолковав это как признание справедливой позиции российского президента в отношении других государств и его любви к Отечеству и народу.

«Простые люди всегда это чувствуют», – пояснил Кадыров, добавив, что сам относится к Путину «с сыновьей почтительностью».