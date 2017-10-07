Умер известный российский лингвист Вячеслав Иванов

Известный советский и российский лингвист, семиотик, антрополог, доктор филологических наук, академик РАН по Отделению литературы и языка (2000), директор Института мировой культуры МГУ и Русской антропологической школы РГГУ Вячеслав Всеволодович Иванов скончался на 89-м году жизни.

«Ужасная новость! Умер Вячеслав Всеволодович Иванов. (Кома)», – написала в Facebook журналистка Мария Слоним.

Вячеслав Всеволодович был одним из основателей Московской школы компаративистики, профессором Отдела славянских и восточноевропейских языков и литератур Калифорнийского университета, иностранным членом Американского лингвистического общества, Британской академии, Американской академии искусств и наук, Американского философского общества, членом РАЕН, профессором Стэнфордского университета на кафедре славянских языков и литератур.

В 1958 году ученый был уволен из МГУ за несогласие с официальной оценкой романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго», в 1988 году это решение было официально отменено как ошибочное.

В 1989—1993 годах Вячеслав Иванов руководил Библиотекой иностранной литературы, с1990 по 1995 годы являлся первым заведующий кафедрой теории и истории мировой культуры МГУ, с 1992 года возглавлял Институт мировой культуры МГУ, с 1993 года — Русскую антропологическую школу РГГУ.

До недавнего времени (с 2010 по 2015 годы) председательствовал в Попечительском совете Фонда фундаментальных лингвистических исследований. Принимал участие в проекте «Публичные лекции «Полит.ру».

Фото: Rodrigo Fernandez (собственная работа) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons