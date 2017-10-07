Участники митинга за Навального почти дошли до Кремля

Несогласованная массовая акция протеста, организованная оппозиционным политиком Алексеем Навальным и его сторонниками, проходит в центре Москвы – и, как передают СМИ, без коллективных задержаний активистов полицией. В соцсетях предполагают, что задержания все же могли проводиться – но практически незаметно для прессы и в единичных случаях.

По последним данным, шествие оппозиции по Тверской начало «рассасываться». «Народ сначала разделили перекрытием на две части, по обе стороны Тверской, потом куда-то все делись; полиция стоит внизу Тверской и в подземном переходе», – пишут в Telegram.

По данным столичного управления МВД, поддержать Навального вышли около 700 человек.

Они собрались на Тверской и пошли по улице.

ОМОН их сопровождал, не давая выходить на проезжую часть, но самому движению достаточно долго не препятствовал, несмотря на раздающиеся из толпы выкрики типа «Четвертый срок – тюремный» и «С днем рождения!»

Некоторые участники митинга поют песни «Гражданской обороны» (например, «Все идет по плану»), кое-кто пришел с самодельными плакатами, на которых написаны поздравления в адрес президента РФ Владимира Путина (ему сегодня исполняется 65 лет).

Протестующие на некоторое время задержались у здания Государственной думы, а потом двинулись к Манежной площади, но ОМОН параллельно ринулся перекрывать подход к Красной площади.

В подземных переходах, выходящих из метро на Тверскую, периодически возникает давка. Люди с маленькими детьми боятся подниматься на улицу, по всей видимости, опасаясь столкновений между митингующими и полицейскими. В результате на лестницах скапливается народ. На Охотном ряду подземный переход перекрыт сотрудниками правоохранительных органов.

При этом на Манежной площади и у стен Кремля продолжают гулять обычные прохожие, среди которых много семей с маленькими детьми. Омоновцы выстраивают живые стены, чтобы ограничить движение участников акции протеста.

«Возле Тверской, 2 бабушка кормит голубей и ворчит на протестующих и полицейских: «Не мешайте, уходите отсюда». Все слушаются и обходят», – пишет Telegram-канал «Черных и его коростели».

Как ранее сообщал «Полит.Ру», в регионах правоохранительные органы обращаются с протестующими куда жестче – особенно в тех городах, где власти не согласовали заявки оппозиции на проведение акций. В частности, сообщается о задержании 11 человек в Екатеринбурге, причем одному из них при задержании стало плохо. В Самаре в числе задержанных оказалась пожилая женщина.