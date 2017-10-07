Автомобиль сбил пешеходов у лондонского музея

Возле лондонского Музея естествознания сегодня днем произошло ЧП: водитель легкового автомобиля выехал на тротуар и врезался в поток прохожих, передает Sky News. По предварительным данным, несколько человек получили травмы различной степени тяжести – но погибших нет.

По данным ВВС, автомобиль пересек тротуар (довольно широкий) по диагонали и сбил по меньшей мере одного пешехода. Очевидцы вызвали полицию и скорую, приехало несколько автомобилей с медиками и два отряда стражей порядка.

Inmediaciones de Natural History Museum #Londres Hombre reducido en el suelo antes de que llegue policía, no sabemos q pasa. @OndaCero_es pic.twitter.com/4tAQhwEpf5 — RR NEWS (@RosaRodaNews) 7 октября 2017 г.

Водителя задержали на месте и допрашивают, пытаясь выяснить, был ли его поступок следствием несчастного случая или сознательным стремлением навредить людям. Слово «теракт» в сообщениях об инциденте не звучало и соответствующая версия в заявлениях полицейских не фигурирует.

ЧП произошло на Выставочной дороге в южной части Кенсингтона – привлекательном для туристов месте, поскольку именно там находится большинство известных достопримечательностей викторианской эпохи.

Напомним, в марте на Вестминстерском мосту был совершен теракт с использованием автомобиля: уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, назвавшийся Халидом Масудом, сбил насмерть пять человек и, выскочив из кабины, зарезал подоспевшего на место происшествия сотрудника полиции.

В июне трое террористов устроили аналогичную атаку на Лондонском мосту, откуда отправились к рынку Боро, где напали на прохожих с ножами. В результате погибли восемь человек, около 50 пострадали. Нападавшие были ликвидированы в ходе задержания.