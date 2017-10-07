Марадона обвинил дочерей в хищении 1,9 млн долларов

Всемирно известный ветеран футбола Диего Марадона собирается судиться со своими собственными дочерьми, которых обвиняет в переводе крупной суммы с его банковского счета в Уругвае на свои счета – без его ведома.

Марадона, как пишет британская газета The Sun, утверждает, что 28-летняя Джанинна и 30-летняя Далма фактически похитили у него 1,45 млн британских фунтов (счет в ургуваском банке был открыт именно в этой валюте) – то есть порядка 1,9 млн долларов.

Бывший футболист, которому сейчас 56 лет, уже дал своим адвокатам поручение подготовить все необходимые документы для подачи иска в суд.

Марадона подозревает, что в истории с выводом денег с его банковского счета может быть замешана мать его дочерей – его бывшая супруга Клаудия Вильяфане. Примечательно, что два года назад Диего уже обвинял ее в хищении у него 9 млн долларов.

Напомним, из спорта Марадона ушел ровно 20 лет назад, в настоящее время он занимает пост главного тренера «Аль-Фуджайра» – футбольного клуба из Объединенных Арабских эмиратов.