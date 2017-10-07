Митингующих сторонников Навального начали задерживать
После начала акций протеста, к которым призвал своих сторонников оппозицинер Алексей Навальный, СМИ сообщают о задержании их участников в некоторых российских городах.
Сам Навальный и руководитель его федерального штаба Леонид Волков в акциях не участвуют – их заблаговременно поместили под административный арест за призывы к проведению несанкционированных митингов.
В Москве в местах, куда Навальный призывал выйти своих единомышленников (столичная мэрия отклонила все заявки на проведение массовых акций), стоят полицейские автомобили.
По данным Mash, на улицы мегаполиса выведены сотни сотрудников полиции и бойцов Росгвардии. «Подразделения силовых ведомств сконцентрированы на Пушкинской площади и в самом начале Ленинградского проспекта», – говорится в сообщении.
Акция протеста, в частности, проходит в Чите – местные власти ее согласовали. На место проведения митинга пришли полицейские, которые фиксировали происходящее на камеру. Там же присутствовали представители городской и краевой администрации, а также журналисты.
«Акция прошла спокойно и без задержаний», – пишет местный портал «Чита.ру».
В Хабаровске поддержать Навального вышли около полусотни человек. Координатор кампании оппозиционера в этом городе Алексей Ворсин рассказал, что до начала акции в штаб пришли сотрудники полиции, к которым поступило заявление от местного жителя – он выразил протест против «расстроившей» его вывески на здании. «Пишем объяснение», – пояснил Ворсин на странице штаба «ВКонтакте».
Пикет у памятника партизанам начался. Хабаровчане, мы вас ждём. Приходите, приводите друзей. Мы #ЗаНавального! pic.twitter.com/Jfn5WHuyzB— Штаб АН в Хабаровске (@teamnavalnykhv) 7 октября 2017 г.
Состоялась акция в поддержку Навального и во Владивостоке, власти которого согласовали заявку оппозиционных активистов.
#Владивосток, Привокзальная: народ кучкуется под памятником Ленину. #ЗаНавального pic.twitter.com/5L5BRKvcGs— Тин Тиныч (@TinTiny4) 7 октября 2017 г.
В Тюмени «навальнисты» жалуются на противодействие гаишников, которые якобы заблокировали машину координатора штаба Александра Куниловского под предлогом проверки на угон.
«Не все спокойно в Якутске и Перми: там задержаны координаторы штабов — Анатолий Ноговицын и Максим Жилин», – сообщили представители ресурса «Команда Навального», добавив информацию о задержании координатора ставропольского штаба Ивана Танского.
В Санкт-Петербурге задержан юрист местного штаба Денис Михайлов, на него составили протокол об административном правонарушении «установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
О задержаниях активистов сообщила и координатор штаба Навального в Самаре Екатерина Герасимова. Очевидцы засняли, как участников митинга уводят полицейские. Судя по видео, среди задержанных есть подростки.
Начались первые задержания на акциях. В Самаре полиция уводит с площади людей— RTVI (@RTVi) 7 октября 2017 г.
Видео: @BeiZero pic.twitter.com/GGU7bTWGxK
По последним данным, сторонники оппозиционера собрались возле местного РОВД, куда забрали задержанных.
Пришли в РОВД #Самара #ЗаНавального pic.twitter.com/SnoMUA7HLz— BeiZero (@BeiZero) 7 октября 2017 г.
В соцсетях появились данные о том, что в этом городе среди задержанных оказалась пожилая женщина. «Свинтили бабушку», – прокомментировали опубликованную видеозапись задержания пользователи Twitter.
Винтят бабушку pic.twitter.com/r1wCNU0TqR— BeiZero (@BeiZero) 7 октября 2017 г.