Сторонников Навального забирают в ОВД из-за баннеров и шариков

Российские СМИ сообщают о продолжающихся задержаниях оппозиционных активистов, которые сегодня выступили в поддержку Алексея Навального, намеревающегося принять участие в президентских выборах. Политик неслучайно выбрал дату для проведения массовых (и в большинстве случаев несанкционированных) акций протеста: сегодня, 7 октября, главе государства Владимиру Путину исполняется 65 лет.

По последним данным, в Пскове задержаны координатор «Открытой России» Юрий Каныгин и член организации Артем Милушкин, агитационные материалы которых полиция сочла незаконными (по всей видимости, речь идет о баннерах с надписями «Путин уходи» и «Надоел»).

В Саратове задержаны волонтеры Влад Букин и Олег Кармазин, которых полиция забрала прямо с улицы, куда молодые люди вышли с надувными шариками.

Около часа назад поступили сведения о задержании участников акций протеста в Ижевске, Якутске, Самаре и Южно-Сахалинске. Как ранее сообщал «Полит.Ру», в Самаре полицейские задержали в числе других активистов пожилую женщину.

Кроме того, активисты штабов Навального сообщают о «превентивных задержаниях» своих сторонников в Санкт-Петербурге, Твери, Туле и Перми.

Ранее задержанного координатора ставропольского штаба Навального уже отпустили, в понедельник ему предстоит предстать перед судом.

В Нижнем Новгороде массовый митинг собрать не удалось, там проходят несколько одиночных пикетов.

В Новосибирске, наоборот, поддержать Навального вышло довольно много людей, они скандируют «Путин – вор».

В Москве полиция, судя по фотографиям очевидцев из соцсетей, тщательно подготовилась к встрече с оппозиционерами: в местах наиболее вероятного проведения акций протеста (ни одну из заявок мэрия не согласовала) выставлены служебные автомобили и автозаки. В частности, сотрудники правоохранительных органов усилили меры безопасности на Пушкинской площади, Тверской улице и в начале Ленинградского проспекта. Акции в столице начались в 14:00 мск.

Активисты оппозиционного движения «Протестная Москва» поздравили президента символическими «подарками» – белыми упаковками, перевязанными красными бантами, – и написали на них слова «импичмент», «настоящие выборы», «люстрация», «сменяемость власти» и «суд».