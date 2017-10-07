Путина поздравили с юбилеем его портретами на стенах

В день рождения президента РФ Владимира Путина в разных европейских городах на стенах домов и других объектах появились граффити в его честь. В частности, такие рисунки, выполненные уличными художниками, замечены в Берлине, Барселоне и Париже, передает РИА Новости.

В частности, в Париже портрет российского лидера стилизован под плакат советского авангардиста Александра Родченко и снабжен подписью «Миротворец, с днем рождения». Его автор – местный художник Skame Retors.

Путина с днем рождения поздравили граффити со стихамиhttps://t.co/cpRI6zTZSq pic.twitter.com/mDo1EDOzoz — Путин сегодня (@Putintoday_ru) 7 октября 2017 г.

В Барселоне неизвестный автор изобразил Путина подмигивающим, подписав портрет двумя фразами: «С днем рождения, Владимир Путин!» по-испански и «Каждый человек имеет право на самоопределение» по-английски.

“Каждый народ имеет право на самоопределение. С юбилеем, Владимир Путин»: Граффити в Барселоне pic.twitter.com/aDhX3DDfa3 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 октября 2017 г.

В Берлине аноним нарисовал президента РФ сидящим в кожаном кресле, а вокруг – белых голубей. В качестве подписи художник процитировал «Оду к радости» Шиллера, текст которой является гимном Европейского союза: «Ты сближаешь без усилья всех разрозненных враждой, там, где ты раскинешь крылья, люди – братья меж собой».

Сравните граффити: в Барселоне Путин подмигивающий, в Берлине – в окружении голубей, а в Париже – с надписью «Миротворец, с днем рождения» pic.twitter.com/xeZEWBdTNb — НТВ (@ntvru) 7 октября 2017 г.

Граффити с изображением юбиляра (Путину сегодня исполняется 65 лет) также появились в Дамаске и некоторых российских городах.

В Санкт-Петербурге ко дню рождения президента также подготовили его портрет – но куда более пафосный: золотой и рельефный. На картине изображен российский лидер с собакой. Автор – Алексей Сергиенко – назвал работу «Золотой Путин», пояснив, что это ремейк его же картины «Путин со щенком» (только та не была золотой).

Золотой НАШ В.В.Путин. 🤗

Мои поздравления с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ моего президента!!!😘 pic.twitter.com/VescKre3fh — Оксана❤️🇷🇺 (@oksanaylia1) 6 октября 2017 г.

На здании ООН в честь юбилея Путина показали видеопроекцию, которая имитирует партию в крестики-нолики. После того, как расположенные по диагонали нолики оказываются перечеркнуты сплошной линией, под игровым полем появляется надпись-хэштег – #putinwin (#путинвыиграл).