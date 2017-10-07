Британским фанатам велели быть осторожными на ЧМ-2018

Глава отвечающего за безопасность на футбольных матчах подразделения британской полиции Марк Робертс обратился к фанатам с призывом «быть осторожными» в поездках на чемпионат мира по футболу 2018 года и достойно представить страну в России, пишет Telegraph.

Робертс признал, что британские футбольные болельщики в принципе способны вести себя жестко – и так же высказываться о команде соперника, поэтому не исключает вероятность возникновения проблем, которых хотелось бы избежать.

«Играя с испанцами, они могут петь песни про Гибралтар, в Дортмунде – о Второй мировой войне, такая тенденция существует. Я считаю, что если они попытаются вести себя так в России, то столкнутся с жесткой реакцией со стороны полиции, им нужно быть осторожными, потому что у всех есть чувства», — пояснил представитель британских правоохранительных органов.

Кроме того, Робертс посоветовал футбольным фанатам внимательно изучить «национальные особенности» России, прежде чем отправляться туда на игры ЧМ-2018.