Десятки тысяч испанцев вышли протестовать против отделения Каталонии

По всей Испании сегодня, 7 октября, проходят массовые демонстрации (наиболее многочисленные – в Мадриде и Барселоне).

Thousands take the streets in Madrid, Barcelona and all over Spain demanding serious political dialogue. Time to talk. #parlemhablemos pic.twitter.com/sHGQlneJHP — Sol Trumbo Vila (@Soltrumbo) 7 октября 2017 г.

Их участники протестуют против независимости Каталонии, за единство страны и конструктивный диалог со сторонниками отделения региона, передает Reuters. В частности, в Мадриде параллельно проводятся два митинга – на площадях Колумба и Сибелес.

Europe, citizens in Madrid and Barcelona have a message for you: we urgently need dialogue! #parlem7O #hablemos7O pic.twitter.com/EXAC5Q6gdG — Ernest Urtasun (@ernesturtasun) 7 октября 2017 г.

Напомним, ранее массовые акции протеста – но, наоборот, против произвола испанских властей при проведении референдума о независимости региона, – проходили по всей Каталонии. Например, в Барселоне митинговать вышли свыше 700 тысяч местных жителей.

Испанский король Филипп VI выступил с обращением к народу в телеэфире и осудил плебисцит. Верховный суд Испании запретил проводить заседание каталонского парламента, на котором, как предположили в Мадриде, власти региона могли бы в одностороннем порядке объявить об отделении от Испании.