Сторонников Навального задержали при попытке перекрыть Литейный

В Санкт-Петербурге прошли задержания участников акции, которая проводится сегодня в ряде городов России в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

По данным газеты «Бумага», были задержаны по меньшей мере 20 человек, включая журналистов и фотокорреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля.

Издание утверждает, что полиция получила распоряжение задерживать тех участников митинга, которые держат «красные таблички за Навального», однако «Медуза» со ссылкой на очевидцев пишет, что задержали около 10 человек, которые пытались прорвать оцепление полицейских на Литейном проспекте. Туда митингующие отправились с Марсова поля (оно было назначено первоначальным местом сбора). Численность участников акции приблизительно оценивают в тысячу человек или немногим более.

Сообщается, что в числе задержанных на Литейном был активист Ильдар Дадин. Впрочем, сейчас и он, и Френкель отпущены из полиции, а участники акции в целом начали расходиться по домам.

Как ранее сообщал «Полит.Ру», на Марсовом поле сторонники Навального собрались, но долго не задержались. Полиция распространяла сообщения, в том чиле передавая их по громкой связи, что на этом месте вскоре состоится бесплатный показ нового российского фильма «Крым».

С Марсова поля народ двинулся в сторону Площади Восстания, причем пошел прямо по проезжей части. Собравшиеся кричали «С днем рождения!» (сегодня 65-летний юбилей президента РФ Владимира Путина) и «Свободу Навальному» (оппозиционер сейчас находится под адмиинстративным арестом за подготовку несанкционированных акций протеста).

В Москве митинг в поддержку Навального прошел сравнительно спокойно: о массовых задержаниях не сообщается, активистам удалось добраться почти до самой Красной площади, а некоторые даже попытались проникнуть к служебному входу в здание Государственной думы. Когда толпа подошла к Манежной площади, полиция выстроила кордоны, после чего митингующие развернулись, а через некоторое время начали расходиться. Кроме того, перекрывали проезжую часть и подземные переходы на Тверской.