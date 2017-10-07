Москве пообещали «необычайную» погоду на два следующих дня

По словам главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, завтра, 8 октября, в российской столице установится погода, характерная для так называемого бабьего лета – днем температура поднимется до 10-12 градусов выше нуля (это на целых 4 градуса превышает климатическую норму для первой декады октября).

«Завтра всем москвичам и жителям окрестностей столицы советую не сидеть дома, а гулять в парках, чтобы не пропустить хорошую погоду. В Москву заглянет бабье лето», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Руководитель Гидрометцентра добавил, что воскресенье будет солнечным – в отличие от последних дней, когда за считаные сутки на столицу пролилась четверть месячной нормы осадков.

Что касается прогноза погоды на понедельник, 9 октября, то она, по словам Вильфанда, будет «необычной» – еще теплее, чем завтра (13-15 градусов днем). Ночь с воскресенья на понедельник должна выдаться необычайно теплой (7-9 градусов). Правда, надвигающийся циклон принесет с собой периодические дожди и ветер с порывами до 13-18 м/с.

Погода начнет всерьез портиться ко вторнику: ветер усилится, температура ночью упадет до более характерных для этого сезона 2-6 градусов, а днем вряд ли сможет подняться выше 10 градусов (более вероятно, что будет около 5 градусов тепла).

В дальшейнем Росгидрометцентр прогнозирует «равномерную однородную» осеннюю погоду с незначительными осадками.