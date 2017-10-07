ВКС РФ ликвидировали в Сирии боевиков с Северного Кавказа

Точечные удары ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в районе сирийского населенного пункта Меядин, пишут «Известия» со ссылкой на официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова.

По его словам, среди ликвидированных террористов – девять выходцев с Северного Кавказа.

В последние сутки российская военная авиация прицельно действовала против иностранных наемников, которых перебрасывали в Сирию из Ирака – в населенный пункт Абу-Кемаль, расположенный на границе между двумя странами.

Местоположение боевиков обнаружила российская разведка, после чего была спланирована операция по их уничтожению, а также атака на командные пункты с ликвидацией бронетехники и вооружения террористов. В результате ВКС РФ уничтожили три склада боеприпасов и 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением.