СМИ предрекли главе Госдепа отставку на днях

В администрации Белого дома считают, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводит на этом посту буквально последние дни, передает CNN со ссылкой на свои анонимные источники в окружении президента.

Журналисты телеканала утверждают, что более десяти различных источников – как из администрации Трампа, так и в дипломатических кругах – заявили о скорой отставке главы американского внешнеполитического ведомства. По их словам, отношения Тиллерсона с президентом США «упали до новой низкой точки».

СМИ узнали, что госсекретарь ранее рассказывал своим друзьям, что собирается провести на посту главы Госдепартамента как минимум один год, но раздражение действиями президента заставляет его пересмотреть свои планы.

Незадолго до появления этой новости телеканал NBC сообщал, что Тиллерсон якобы в лицо назвал Трампа болваном. Правда, впоследствии в Госдепе опровергли эту информацию.

Трамп получил от своих советников рекомендацию назначить главой внешнеполитического ведомства директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майка Помпео. При этом президент США в публичных заявлениях последовательно опровергает наличие у него намерения отправить Тиллерсона в отставку.