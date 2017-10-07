В Дании нашли голову пропавшей после интервью журналистки

Датская полиция сообщила об обнаружении останков шведской журналистки Ким Валль, в убийстве которой подозревают известного изобретателя Петера Мадсена – это на его подлодке молодая женщина отправилась в плавание, после которого пропала.

По словам следователя полиции Копенгагена Меллера Йонсена, водолазам удалось найти под водой голову девушки и ее ноги. Останки были упакованы в полиэтиленовые пакеты, утяжеленные кусками металла. Внутри также лежали нож и фрагменты одежды журналистки.

Следователи уже провели ДНК-тест, подтвердивший, что найденные части тела и голова принадлежат Валль. Ее руки до сих пор не найдены.

Показания Мадсена постоянно меняются. Сначала он утверждал, что высадил 30-летнюю журналистку после трехчасового подводного путешествия. Потом признал, что она погибла на лодке – но в результате несчастного случая (от удара тяжелым люком по голове), а он сам лишь похоронил ее на одном из островов, мимо которых проходил на своей подлодке.

Ким Валль пропала еще 10 августа. Известно, что она собиралась взять у Мадсена интервью – ее интересовала история конструктора-самоучки, который плавает на собственной подлодке «Наутилус».

Девушка отправилась с Мадсеном в море, а наутро с лодки поступил сигнал бедствия. Когда спасатели ее обнаружили, внутри находился только владелец – журналистка бесследно исчезла.

Впоследствии было обнаружено туловище, идентифицированное как останки Валль. Эксперты при осмотре нашли на нем ножевые ранения, однако сказать, стали ли они причиной смерти девушки, не смогли.

Несколько дней назад, изучая содержимое жесткого диска, который предположительно принадлежит Мадсену, полицейские увидели фотографии и видеозаписи обезглавливания женщин. Следствие считает, что они подлинные.