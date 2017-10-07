Ликвидацию 80 боевиков в Сирии показали по ТВ
Российское министерство обороны передало журналистам кадры ракетного удара, который ВКС РФ нанесли по позициям запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в Сирии. Они вошли в состав сюжета на телеканале «Россия 24».
В российском оборонном ведомстве уточнили, что девять из порядка 80 ликвидированных в результате удара боевиков являлись выходцами с Северного Кавказа, а до появления на сирийской территории долгое время скрывались в Ираке.
«В результате обстрела были уничтожены полевые командиры ИГ, выходцы из Северного Кавказа Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани», – сообщил официальный представитель министерства обороны, генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, в результате удара были уничтожены три склада с боеприпасами и 18 внедорожников, оснащенных крупнокалиберным вооружением.
Мишени для нанесения ударов определила российская разведка, работавшая над выявлением путей перемещения террористов из Ирака в Сирию. Как сообщал «Полит.Ру», один из ударов был нанесен по населенному пункту, в котором боевики обосновались после пересечения границы.