Российские турфирмы разорвали сотрудничество с «Вим-Авиа»

Российские туристические операторы с сегодняшнего дня, 7 октября, перестали сотрудничать с авиакомпанией «Вим-Авиа», сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Оставшиеся рейсы, на которых должны летать купившие путевки туристы, будут выполнены другими перевозчиками.

Сама «Вим-Авиа» официально полностью прекратит полеты через неделю, 15 октября (в этот день будут закрыты регулярные рейсы авиакомпании). Пока же – с 25 сентября – она была вынуждена отказаться от чартерных перелетов из-за отсутствия возможности оплачивать обслуживание самолетов и другие статьи расходов.

На момент отмены всех чартеров «Вим-Авиа» за границей находились свыше 30,6 тыс. российских туристов, которые должны были вернуться домой этими авиарейсами. Подавляющее большинство – 80% – отдыхали в Турции.

По данным Росавиации, общая задолженность авиаперевозчика достигла примерно 7 млрд рублей.

В отношении руководства «Вим-Авиа» возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве: следователи полагают, что топ-менеджеры, заведомо зная об отсутствии возможности осуществлять чартерные рейсы, тем не менее не давали указания прекратить продажу билетов.

Обвинение в жищении денежных средств пассажиров предъявлено генеральному директору авиакомпании компании Александру Кочневу.

Возвращение пассажиров «Вим-Авиа» на родину проводится под контролем Минтранса. Вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович заверил, что проблема будет окончательно решена к сегодняшнему дню.

Напомним, из-за ситуации с «Вим-Авиа» президент РФ Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии с дисциплинарным взысканием.