Сурков оценил свою встречу с представителем Госдепа по Украине

Советник президента РФ Владислав Сурков рассказал журналистам о том, как прошли его переговоры со специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером.

«Обсуждался предложенный Россией проект резолюции ООН по Донбассу. Найдено взаимопонимание по ряду позиций. Большинство выявленных разногласий признаны преодолимыми», — цитирует Суркова РБК.

По его словам, в целом переговоры с Волкером прошли в конструктивном ключе, а главное – что обе стороны признали необходимость выполнения так называемых Минских соглашений при решающей роли «нормандского формата» и Минской контактной группы.

«Договорились с Куртом, что наши консультации по украинскому урегулированию будут продолжены в необходимом для достижения результата объеме. В том, что в конечном итоге результат будет, не сомневаемся», — заверил советник российского лидера.

Курт Волкер и ранее высказывался в пользу диалога с РФ по урегулированию ситуации на востоке Украины. В частности, он заявил в интервью украинскому изданию «Знак», что Соединенным Штатам не стоит рассчитывать на успех попыток «заставить Россию делать то, чего она не хочет». По его словам, единственный выход для США из этой ситуации, – «сделать так, чтобы Россия захотела» и поняла, что «речь идет о лучшем способе защитить ее собственные интересы».