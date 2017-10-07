Спортивный директор «Зенита» умер в возрасте 49 лет

Спортивный директор футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Константин Сарсания умер на 50-м году жизни – по некоторым данным, из-за оторвавшегося тромба, передает «Бизнес Online».

О смерти Сарсании сообщила пресс-служба «Зенита», назвав его «открытым, позитивным и дружелюбным собеседником, большим профессионалом и отличнымчеловеком».

Судя по сообщениям СМИ, смерть спортивного директора «Зенита» была неожиданной и скоропостижной: его экстренно госпитализировали накануне вечером из-за плохого самочувствия.

«Константин Сергеевич помог сине-бело-голубым собрать команду, которая впервые в российской истории «Зенита» выиграла чемпионство, и которая завоевала два европейских трофея — Кубок и Суперкубок УЕФА», — сказано в сообщении пресс-службы петербургского ФК.

Сарсания сам был футболистом – играл в первенстве СССР первой и второй лиг, в высшей лиге Франции за клубы «Ланс», «Дюнкерк» и «Армантьер». Завершив карьеру игрока, он получил лицензию ФИФА на работу футбольного функционера и в последующие годы сотрудничал с несколькими профессиональными клубами.

Спортивным директором ФК «Зенит» Сарсания стал в 2006 году, а два года спустя был назначен также советником президента клуба по вопросам селекционной и трансферной политики.

Кроме того, на протяжении последних семи лет Сарсания входил в Российский футбольный союз (РФС) в качестве советника президента этой организации по спортивным вопросам.

В течение четырех лет, с 2013 года по нынешний, футбольный функционер возглавлял тренерский штаб литовского клуба «Атлантас», а в минувшем июле вновь вернулся в «Зенит».