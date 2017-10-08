В Москве задержан сообщивший о бомбе мужчина

В Москве 6 октября задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании. Об этом сообщает ТАСС.

Позвонивший в полицию мужчина заявил, что магазин по адресу Ленинградский проспект, дом 30, строение 1, заминирован. Сам он при этом находился в этом магазине. Однако после прибытия по вызову полицейские не смогли обнаружить взрывное устройство.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о терроризме.

Задержанным оказался 42-летний мужчина из города Зарайск Московской области. Его цели при ложном сообщении о минировании не уточняются. Кроме того, пока не удалось установить, связан ли он с серией сообщений о минировании зданий по всей России, которая началась в сентябре 2017 года.