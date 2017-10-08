В помещении горящего стройрынка на МКАДе возникла угроза обрушения

В здании строительного торгового центра «Синдика» на внешней стороне 65-го километра МКАД возникла угроза обрушения конструкции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Есть опасность обрушения обгоревших конструкций торгового центра. Из здания выведены все люди, в том числе спасатели», — заявил он.

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Площадь пожара - более 3000 квадратов, МКАД - стоит, смотреть - со звуком

Видео: Mash pic.twitter.com/dOKlAM4FPP — МосковскаяРеспублика (@WDsHun1fqG3cfgZ) 8 октября 2017 г.

Всего к данному времени из помещений выведены около 3 тысяч человек.

В настоящее время общая площадь очагов пожара в торговом центре достигла 55 тысяч кв метров.

На здание сбрасывают воду три вертолета. Они берут воду из Москвы-реки между МКАДом и Красногорском.