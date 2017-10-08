08 октября 2017, 19:11
В помещении горящего стройрынка на МКАДе возникла угроза обрушения
В здании строительного торгового центра «Синдика» на внешней стороне 65-го километра МКАД возникла угроза обрушения конструкции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Есть опасность обрушения обгоревших конструкций торгового центра. Из здания выведены все люди, в том числе спасатели», — заявил он.
🔥В Москве эпично полыхает рынок «Синдика»— МосковскаяРеспублика (@WDsHun1fqG3cfgZ) 8 октября 2017 г.
Площадь пожара - более 3000 квадратов, МКАД - стоит, смотреть - со звуком
Видео: Mash pic.twitter.com/dOKlAM4FPP
Всего к данному времени из помещений выведены около 3 тысяч человек.
В настоящее время общая площадь очагов пожара в торговом центре достигла 55 тысяч кв метров.
На здание сбрасывают воду три вертолета. Они берут воду из Москвы-реки между МКАДом и Красногорском.
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