Командующий КСИР пригрозил Трампу последствиями санкций против Ирана

Командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Мохаммад Али Джафари предложил США в случае введения новых санкций против Ирана убрать свои военные базы из зоны, доступной для иранских баллистических ракет. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Он отметил, что любые новые меры против Ирана Тегеран приравняет к выходу США из ядерного соглашения, на что последует соответствующая реакция.

По словам генерала, подобные шаги «разрушат любые шансы» на взаимодействие. Джафари считает, что Вашингтон использует переговоры как средство для давления, а не решения проблем.