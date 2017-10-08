Лондонская полиция отпустила въехавшего в толпу водителя

Полиция Лондона решила освободить водителя, который 7 октября совершил наезд на пешеходов в центре города. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Скотланд-Ярда.

Однако следствие в отношении мужчины продолжается, он стал подозреваемым по делу о нарушении правил дорожного движения и неосторожном вождении. Дорожная полиция занимается установлением причин происшествия.

Напомним, что при ДТП пострадали 11 человек.