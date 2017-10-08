Путин получил в подарок от Берлускони пододеяльник

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони посетил Сочи в день рождения президента России Владимира Путина. Он вручил российскому лидеру вышитый пододеяльник ручной работы. Об этом сообщает РИА Новости.

На пододеяльнике изображено рукопожатие двух политиков на фоне Собора Василия Блаженного и Колизея.

Президент также получил от художника из Санкт-Петербурга Алексея Сергиенко двухметровый портрет «Золотой Путин».