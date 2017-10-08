Новый посол США в РФ рассказал о целях своей работы

Новый посол США в России Джон Хантсман назвал своей главной целью восстановление доверия между двумя странами. Об этом он заявил на формальной церемонии принятия присяги в Солт-Лейк-Сити, сообщает KSL.

По словам Хантсмана, отношения между Вашингтоном и Москвой сейчас являются «самыми сложными в мире», их характеризует «низкий уровень доверия».

Посол считает, что первым шагом к улучшению отношений будет восстановление суверенитета Украины. Кроме того, Россия и США должны работать вместе, чтобы привлечь Северную Корею к переговорам, так как КНДР в течение многих лет нарушала нормы международного права. Третьей общей целью России и США Хантсман назвал борьбу с «Исламским государством» (запрещено в РФ). Посол отметил, что и после поражения группировки США и Россия должны продолжить совместную работу, «чтобы найти надежное политическое решение для этой раздираемой войной страны, которое будет основано на территориальной целостности сирийского государства и защитит интересы всех его граждан».

«Мы не должны думать, что это будет просто или быстро. Но я считаю, что если обе стороны проявят добрую волю, мы сможем преодолеть это препятствие начать совместную эффективную работу по ключевым вопросам», — заверил Хантсман.

Новый посол должен вернуться в Россию из США 10 октября.