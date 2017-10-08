Трамп заявил о финансировании Ираном КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу TBN, что, по его мнению, Иран участвует в финансировании КНДР посредством торговли со страной в обход санкций СБ ООН.

«Я уверен в том, что они финансируют Северную Корею, торгуют с Северной Кореей, ведут дела с Северной Кореей, и это абсолютно недопустимо. Это не относится к сделке, но, с моей точки зрения, относится», — отметил Трамп.

Ранее американский лидер уже заявлял, что Иран не соблюдает условия ядерной сделки, угрожая в связи с этим вывести США из соглашения.