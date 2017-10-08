СМИ сообщили о возможности отставки главы МИД Великобритании

Премьер Великобритании Тереза Мэй может отправить в отставку главу МИДа Бориса Джонсона. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, дипломат подрывает авторитет Мэй, а обширные кадровые перестановки в правительстве планируются ею для укрепления своей власти.

В частности, негативно на имидже премьера сказалось выступление перед консервативной партией, которое было прервано комиком Ли Нельсоном. Тот подбежал к Мэй и вручил ей фальшивый приказ об увольнении. СМИ отмечают, что эта шутка стала болезненной для премьера.

«Я — премьер-министр, и часть моей работы — убедиться, что у меня всегда есть лучшие люди в моем кабинете, чтобы максимально использовать богатство талантов в партии», — отметила сама Мэй в интервью The Sunday Times.

По данным журналистов, коллеги из партии также предлагали Мэй уволить канцлера Филиппа Хэммонда.