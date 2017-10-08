В Москве протестующих ночью вытеснили с Манежной площади

В Москве полиция около 01:00 вытеснила собравшихся на Манежной площади в метро. Об этом сообщает РБК.

До этого полицейские предлагали протестующим разойтись, заявляя, что их акция не согласована с органами исполнительной власти. Затем участники акции были вытеснены к станции метро «Площадь революции».

Как сообщается в твиттере «Протестная Москва», те несколько участников акции, которые отказались уйти с площади, были задержаны.

Часть протестующих, разогнанных с Манежки, отправилась к ОВД Китай-Город.

В итоге задержанными оказались еще 14 человек. — Протестная Москва (@nedimon_msk) 7 октября 2017 г.

Напомним, акция стартовала после того, как завершился митинг на Пушкинской площади. По различным данным, в нем участвовали от 700 до 3000 человек.