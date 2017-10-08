На Манежной площади вновь начались задержания

На Манежной площади в Москве полиция вновь начала задерживать сторонников политика Алексея Навального. Об этом сообщает блогер Денис Стяжкин в твиттере.

Он отметил, что задержания проходили «очень жестко», а полиция задержала примерно 14 человек.

Задерживали на Манежке очень жестко. Одну девушку тащили за волосы. Фотографа специально кинули на землю, потом подняли и утащили в автозак — Денис Стяжкин (@styazshkin) 8 октября 2017 г.

Как рассказала активистка Надежда Афанасьева в комментарии Дождю, задержали девять человек. По ее словам, они отправлены в ОВД «Аэропорт».

По данным «ОВД-Инфо», задержали Надежду Афанасьеву, Алину Мартинович, Никиту Рябнова, Арсения Глебова, Нарманию Важа, Дмитрия Серикова, Степана Фесова и двух несовершеннолетних.