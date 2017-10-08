Армия Асада окружила боевиков ИГ в Аль-Маядине

Сирийская армия окружила боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) в городе Аль-Маядин. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источник.

Согласно его данным, армии Башара Асада удалось восстановить контроль над населенным пунктом Марат Эль-Фаукан, который находится к востоку от реки Евфрат, теперь они окружили террористов в городе Аль-Маядин.

Стоит отметить, что Аль-Маядин находится в 45 км восточнее Дейр эз-Зора, одного из крупнейших оплотов террористов ИГ.