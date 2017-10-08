08 октября 2017, 16:11
В Барселоне проходит митинг против независимости Каталонии
В Барселоне проходит митинг с участием десятков тысяч человек, которые выступают за единство Испании и против независимости Каталонии. Об этом сообщает BBC News.
Люди вышли на акцию под лозунгами «Я - испанец» и «Каталония - это Испания».
По данным РБК, митингующие кандируют: «Пучдемона - в тюрьму».
Стоит отметить, что 10 октября ожидается выступление президента женералитета Каталонии Карлеса Пучдемон. Он ранее заявил, что провозгласит независимость Каталонии.
Как передает El Pais, в конце демонстрации экс-председатель Европарламента Хосеп Боррель и лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса должны зачитать манифест.
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