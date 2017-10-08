В Барселоне проходит митинг против независимости Каталонии

В Барселоне проходит митинг с участием десятков тысяч человек, которые выступают за единство Испании и против независимости Каталонии. Об этом сообщает BBC News.

Люди вышли на акцию под лозунгами «Я - испанец» и «Каталония - это Испания».

По данным РБК, митингующие кандируют: «Пучдемона - в тюрьму».

Стоит отметить, что 10 октября ожидается выступление президента женералитета Каталонии Карлеса Пучдемон. Он ранее заявил, что провозгласит независимость Каталонии.

Как передает El Pais, в конце демонстрации экс-председатель Европарламента Хосеп Боррель и лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса должны зачитать манифест.